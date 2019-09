Deutschland allein wird nicht gelingen, das Weltklima zu retten. Die Gefahr ist groß, dass wir in die Klima-Planwirtschaft abrutschen, bei der Arbeitsplätze, Versorgungssicherheit und Wohlstand auf der Strecke bleiben.

Als Sozialwissenschaftler muss man über den zunehmenden Einfluss des Weltklimarates auf die Politik beunruhigt sein. Warum? Man hat eine Vorstellung davon, wie das Verhältnis von Wissenschaft und Politik sein sollte. Mit dem Wissenschaftstheoretiker Thomas Kuhn meine ich: distanziert. Durch den Weltklimarat aber sind Wissenschaft und Politik recht eng verquickt. Das impliziert die Gefahr, dass Nähe zu den Regierenden und damit zu denen, die Forschungsmittel bereitstellen oder auch kürzen können, Einfluss auf wissenschaftliche Debatten und Karrieren bekommen, dass Wissenschaftler nicht mehr in erster Linie füreinander, sondern zumindest auch für mächtige Laien arbeiten. In der Vergangenheit war nicht die Nähe zur Politik, sondern eher der Abstand zu ihr das Erfolgsrezept der westlichen Wissenschaft.

Das Unbehagen an der Institutionalisierung der Klimaforschung kann man auch aus der Perspektive der hayekianischen Vorstellungen über das Wissen begründen. Nach dem Wirtschaftsnobelpreisträger Friedrich August von Hayek ist Wissen nicht immer explizit, sondern manchmal auch in Arbeitspraktiken implizit, nicht immer universell, sondern manchmal auch lokal, deshalb nicht zentralisierbar, weshalb planwirtschaftliche Experimente scheitern mussten und auch gescheitert sind. Die Nutzung des auf viele Köpfe verteilten Wissens erfordert deshalb eine freiheitliche Ordnung und dezentrale Entscheidungen. Das gilt auf dem Markt und erst recht in der Wissenschaft, wo auf der Basis des schon vorhandenen Wissens im Wettbewerb Innovation und Erkenntnisfortschritt entstehen sollen.

Allein schon in der Existenz eines Weltklimarates kann man eine beunruhigende Zentralisierung und eine Tendenz zur Verfestigung eines herrschenden Paradigmas sehen. Wie lange ein Paradigma fruchtbar sein wird, kann niemand wissen. Denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...