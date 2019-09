P+F: Welche aktuellen Anforderungen aus der Pharma- aber auch Chemie sehen Sie derzeit beim Thema Containment? Denk: Containment hat mittlerweile den Einzug in allen Bereichen der Pharmazie sowie auch in vielen Bereichen der Chemie gefunden. Speziell in der pharmazeutischen Industrie sind derzeit über 1.000 neue Substanzen in der Entwicklung, die als hochgefährlich eingestuft werden. Auch in der Chemie nimmt dieser Trend stetig zu. Die Anforderungen an die Pharma- und auch Chemie sind die Umstellung von grossen Volumina auf kleine Batchgrössen. In der Pharmazie kann eine Batchgrösse die Dosis für einen Patienten sein. Dies fordert ein hohes Maß and Flexibilität in der Herstellung. Auch werden die Substanzen immer hochaktiver, wodurch ein sehr hohes Maß an Containment erforderlich wird.

P+F: Gibt es aktuelle Entwicklungen im Regelwerk, die für die Produzenten von hochaktiven Stoffen relevant sind?

Denk: In Bezug auf Regelwerke wird das Thema Reinigung an Bedeutung gewinnen. Der PDE "Permitted Daily Exposure" wurde mittlerweile als Grenzwertberechnung für die Reinigung eingeführt. Produktberührende Oberflächen werden gemäss dem PDE bereits gereinigt. Für nicht produktberührende oder indirekt produktberührende Oberflächen gab es diese bislang nicht. Um dies umzusetzen, habe ich vor einigen Jahren eine Arbeitsgruppe gestartet, die sich genau mit der Thematik befasst. Im Dezember 2017 wurde durch die PDA "Parenteral Drug Association" ein Paper zum Thema Reinigung von nicht produktberührten Oberflächen mit deren Grenzwerten in Bezug auf den PDE veröffentlicht. Von der PDA wurde mir mitgeteilt, dass das Paper eines der meist heruntergeladenen Dokumente ist, die von der PDA jemals veröffentlicht wurden. In Kürze erscheint ein weiteres Dokument, dass sich mit indirekt produktberührenden Oberflächen, wie diese in zum Beispiel einem Gefriertrockner anzufinden sind, beschäftigt.

P+F: Welche technischen Entwicklungen stehen aktuell im Fokus?

Denk: Für die pharmazeutische Herstellung werden verstärkt automatisierte Containmentlösungen und Roboter ...

