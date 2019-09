Most Actives des Handelstages: USD/NZD Call WKN DDX0BE DZ http://bit.ly/2knRZcy BASF Put WKN VA66NP Vont http://bit.ly/2kmwU2b US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Anleger haben Bedürfnis nach Sicherheit. Auslöser war der Drohnenangriff auf die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien, der die Produktionskapazität des Ölriesen in etwa halbierte. Die Ölpreise reagierten heute mit deutlichen Risikoaufschlägen - das Verhältnis zwischen den USA und Iran ist ohnehin sehr angespannt. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß