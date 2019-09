Als NRW-Finanzminister profilierte sich Norbert Walter-Borjans als Kämpfer gegen Steuerhinterziehung. Mit diesem Image bewirbt er sich nun für den SPD-Vorsitz - und kaschiert seine dürftige Schuldenbilanz.

So lustvoll, so bildmächtig, so eingänglich hat schon lange keiner über die schwarze Null und damit über die Bundeskanzlerin und die ganze GroKo hergezogen. "Wenn die schwäbische Hausfrau ein Häuschen hat, bei dem es reinregnet, bei dem die Fenster raus und die Kacheln von der Wand fallen, und die dann keinen Kredit aufnimmt - dann ist die verrückt." Lacher im hannoverschen Publikum. Szenenapplaus. Norbert Walter-Borjans senkt das Mikro und sieht sehr zufrieden aus.

Norbert wer? Der freundliche ältere Herr mit den metallumrandeten Weitsichtgläsern würde im Berliner Regierungsviertel kaum jemandem mehr auffallen. Auch vom Alter her, er feiert am 17. September seinen 67. Geburtstag, könnte er glatt als jovialer Rentner durchgehen. Doch von Ruhestand ist Norbert Walter-Borjans, von Genossen gern "NoWaBo" genannt, gerade weiter entfernt denn je. Der ehemalige NRW-Finanzminister, einst berühmt für den Ankauf von Steuer-CDs aus der Schweiz, greift gerade nach dem Vorsitz der traditionsreichen SPD.

Das Bemerkenswerte daran ist: Parteigrößen wie Olaf Scholz stehen neben der frei aufspielenden, auf Regionalkonferenzen wie jener in Hannover flott links-gerecht formulierenden Seniorenkonkurrenz plötzlich als fantasielose Status-quo-Verteidiger da. Den wichtigen Landesverband NRW hat Walter-Borjans gemeinsam mit seiner Tandem-Partnerin und Bundestagsabgeordneten Saskia Esken schon hinter sich. Und die Jusos um Königsmacher Kevin Kühnert ebenfalls.Mit NoWaBo muss man nun rechnen. Dem Kampf gegen Steuersünder sei Dank. "Norbert sammelt gern CDs", erzählt Esken auf der Kandidatentour an der Basis nun gerne. "Steuer-CDs." Auf der herzerwärmenden Geschichte vom aufrechten Robin Hood in Ministerkluft, der das Schwarzgeld von den Zürcher Nummernkonten nahm, um es Kitas an Rhein und Ruhr zuzustecken, baut die ganze Glaubwürdigkeit der Kandidatur auf. Hier, so die Botschaft, hat einer ...

