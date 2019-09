Nach zahlreichen ungünstigen Gerichtsurteilen im Glyphosat-Prozess ist die Aktie des Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer in diesem Jahr tief gefallen. Im Bereich der 52,00-Euro-Marke konnte der Abverkauf schließlich gestoppt und eine erfolgreiche Bodenbildung vollzogen werden. Von hier aus setzte Mitte Juni eine Erholungsbewegung ein, die sich in der Folge zu einem neuen Aufwärtstrend entwickelte. Dieser Trend ist weiterhin aktiv und hat den Kurs in der vergangenen Woche bis auf 69,87 ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...