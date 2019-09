Stockende Digitalisierung, überbordende Bürokratie, drohende Rezession: Kann Deutschland überhaupt noch Zukunft? Unternehmerin Sabine Herold, Beraterin Valerie Mocker und Kanzleramtschef Helge Braun beziehen Stellung.

WirtschaftsWoche: Frau Herold, Sie haben der Regierung vor Kurzem geholfen, eine Agentur für Sprunginnovation ins Leben zu rufen. Die soll revolutionäre Technologien entdecken und fördern - also für staatliche Innovation auf Knopfdruck sorgen. Klingt das für Sie nicht anmaßend? Herold: Warum denn das? Diese Agentur halte ich für absolut richtig, ja geradezu für überfällig. Gerade als Unternehmerin. Es geht um Projekte, um wirklich disruptive Ideen, die so risikoreich sind, dass sich keine Firma, erst recht keine mittelständische, da herantrauen würde. Mal zurückgefragt: Welches Unternehmen hätte denn die Mondlandung finanzieren sollen?

Braun: Und genau darum geht es. Wir haben lange über so eine Organisation nachgedacht, die Kanzlerin hat selbst das Für und Wider abgewogen. Und am Ende waren wir uns einig.

Worüber?Braun: Dass das die perfekte Ergänzung zur Grundlagenforschung ist. Viele risikoreiche Projekte werden abgeschrieben werden müssen, weil sich auf dem Weg herausstellt, dass die Herausforderungen nicht zu meistern sind. Das ist auch allen klar. Aber wenn nur eine der Ideen zündet, ist es gut möglich, dass sie genug Potenzial bietet, dass der Nutzengewinn insgesamt überwiegt.

Wir sind da skeptischer. Das US-Vorbild, die Darpa, verfügt über ein Milliardenbudget. Die neue deutsche Schwester bekommt 150 Millionen pro Jahr.Herold: A bisserl mehr dürfte es in der Tat sein, Herr Braun.Braun: Wir fangen aber auch erst an. Ein bisschen mehr Optimismus würde uns Deutschen auch gut tun.Mocker: Geld allein ist auch nicht entscheidend. Die Kultur einer solchen Agentur ist der Schlüssel zum Erfolg. Und die wird von Menschen gemacht, die Visionen haben, offen sind, andere fördern, Dinge ausprobieren - und keine Angst vorm Scheitern haben.Herold: Was ist daran jetzt besonders? Wir Unternehmer scheitern dauernd, das ist unser Alltag. Geradezu unsere Pflicht. Wer nicht scheitert, hat nichts probiert.Mocker: Absolut einverstanden. Mein Punkt ist: Sie finden diesen Charaktertyp bloß eher selten in Behörden und Ministerien …Herold: … okay, da bin ich bei Ihnen.Mocker: Eine Anekdote dazu: Fast immer, wenn ich zuletzt von deutschen Ministerien gebeten wurde, bei Innovationsprozessen zu helfen - und diese Stellenbeschreibung vortrug -, lautete die Antwort: Das können Sie sich abschminken. Da zählen Parteibücher, formale Abschlüsse. Die besten, spannendsten und kreativsten Leute haben all das aber oft nicht.

Womit wir genau beim Thema wären: Wie dynamisch, agil und fortschrittlich ist die Politik?Herold: Es ist wieder in, über eine neue deutsche Lethargie zu klagen. Die kann ich aber nicht erkennen. Es passiert sehr viel in Deutschland. Die Frage ist eher, ob es immer das Richtige ist.

Klingt so, als sei es Ihrer Ansicht nach eher das Falsche.Herold: Na ja, ich habe so meine Erfahrungen gemacht. Seit 30 Jahren kämpfe ich dafür, dass es eine steuerliche Forschungsförderung gibt, wie sie in anderen Ländern längst Usus ist. Bei uns gibt es fast nur für bestimmte Projekte Geld vom Staat, die Verfahren sind aber sehr aufwendig.

2020 kommt die Forschungsförderung doch.Herold: Aber nach allem, was ich höre, droht wieder das typische deutsche Bürokratiemonster - eine Vielzahl unübersichtlicher und gleichzeitig schwammiger Vorschriften. Für mich zeigt sich daran, dass in der deutschen Politik das fehlt, was für Unternehmer unerlässlich ist: Mut und eine Gesamtstrategie. Braun: Einspruch. Ich bin da nicht so pessimistisch.

Das ist ja auch Ihr Job.Braun: Ich würde es gern begründen.

Bitte.Braun: Wir sind ein hochdynamisches Land, das seinen Wohlstand Spitzentechnologien und -produkten verdankt. Nur ein Vergleich: Wir exportieren mit rund 83 Millionen Einwohnern so viel wie China mit 16-mal so vielen Bürgern. Das ist doch was. Aber wir wissen auch, dass wir uns darauf nicht ausruhen können. Herold: Also, ich bin mir gerade nicht sicher, ob alle in der Regierung verstanden haben, was die Stunde geschlagen hat.

Ein so rosiges Bild wie Sie, Herr Braun, zeichnen derzeit tatsächlich nur wenige.Braun: In anderen Weltregionen beobachten wir eine strategische Unterregulierung.

Ein schaurig-schönes Wort. Aber was heißt das?Braun: Wir können es auch eine Minimalregulierung nennen, die sehr viele Freiheitsgrade lässt.Herold: Den Begriff merke ich mir.Braun: Das sollten Sie auch. Im Ernst: Wir reden zwar oft davon, dass wir uns weniger Fesseln anlegen wollen. Wenn wir uns dann aber etwa das chinesische Modell näher angucken, merken wir schnell, dass wir uns beispielsweise niemals auf das dortige Niveau in Feldern wie Datenschutz, Umweltschutz oder Lebensmittelsicherheit begeben wollen.Mocker: Ehrlich gesagt, dynamisch ist definitiv nicht das Wort, das mir beim Blick auf Deutschland einfallen ...

