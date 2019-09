Bis weit in den Juli dieses Jahres schienen sich die Börsen von politischen Krisen und realwirtschaftlichen Belastungsfaktoren abgekoppelt zu haben. Dies könnte sich nun ändern.

Bis vor wenigen Wochen ließ sich ein - lange Zeit widerstandfähiges - Phänomen an den globalen Finanzmärkten beobachten: Ungeachtet weltpolitischer Krisen und wirtschaftlicher Unsicherheiten verbuchten Aktienindizes wie DAX und DJ EUROSTOXX 50 (mit Ausnahme einiger Rücksetzer vornehmlich im zweiten Quartal) steigende Kurse. Ebenso lagen die Schwankungsbarometer VDAX NEW (der Volatilitätsindex des DAX) sowie seine US- und Europa-Pendants VIX und VSTOXX noch bis Anfang Juli mit Werten um 12 bis 13 Punkten ausgesprochen niedrig. Ende Juli schnellten die Werte dann auf 22 bis 25 Punkte nach oben. Sind die Börsen in der Wirklichkeit angekommen?

Börsen treffen auf Wirklichkeit

Der unter anderem von Stanford-Ökonomen entwickelte Economic Policy Uncertainty Index misst den Grad politischer Unsicherheit der größten Volkswirtschaften weltweit. Sein Allzeithoch aus dem November 2018 (341 Punkte) hatte der Index bereits im Februar dieses Jahres fast erreicht, als er bei 318 Punkten notierte. Im Mai war es dann soweit: Der Index sprang auf 342 Punkte. Die Datenhistorie reicht bis ins Jahr 1999 zurück und speist sich, neben weiteren Variablen, vornehmlich aus einer Auswertung führender Tageszeitungen und der Nennung beziehungsweise Häufigkeit bestimmter Schlüsselbegriffe.

Folgten die Finanzmärkte ...

