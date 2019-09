Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Daimler -1,01% auf 48,05, davor 9 Tage im Plus (13,94% Zuwachs von 42,6 auf 48,54), Erste Group -0,03% auf 31,88, davor 8 Tage im Plus (10,54% Zuwachs von 28,85 auf 31,89), Duerr -0,23% auf 26,2, davor 8 Tage im Plus (16,61% Zuwachs von 22,52 auf 26,26), Bawag -0,22% auf 36,58, davor 8 Tage im Plus (9,63% Zuwachs von 33,44 auf 36,66), JP Morgan Chase -0,89% auf 119,16, davor 8 Tage im Plus (10,75% Zuwachs von 108,56 auf 120,23), Berkshire Hathaway -1,54% auf 210,33, davor 8 Tage im Plus (6,33% Zuwachs von 200,9 auf 213,61), Pfeiffer Vacuum -0,27% auf 147,6, davor 8 Tage im Plus (8,98% Zuwachs von 135,8 auf 148), DAX -0,71% auf 12380,3, davor 8 Tage im Plus (4,68% Zuwachs von 11910,9 auf 12468,5), Dow Jones -0,52% auf 27076,8, davor 8 Tage im Plus (4,22% ...

