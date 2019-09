Der Angriff auf die Ölproduktion Saudi-Arabiens am Wochenende hat die Ölpreise in die Höhe schnellen lassen und den Höhenflug an Europas Börsen vorerst einmal beendet. Der EuroStoxx 50 endete mit einem Abschlag von 0,9%, auch für die Börse in Paris ging es in gleichem Ausmaß nach unten, etwas besser hielt sich der deutsche Markt mit einem Minus von 0,7% und in London betrug der Rückgang lediglich 0,6%, hier stützten die deutlichen Gewinne der schwer gewichteten Öl- und Gaskonzerne BP und Royal Dutch Shell . Der Subindex der Ölwerte war überhaupt klarer Favorit am gestrigen Handelstag, mit einem Plus von knapp 3,0% war es der einzige klare Gewinner in der Sektorenübersicht. Schlusslicht hier waren die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...