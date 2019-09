Zu Wochenbeginn konnte Wintershall Dea eine EUR 4 Mrd. schwere Dual-Tranche Senior Anleihe (Baa2/BBB) am Markt platzieren. Tranche A (4J, EUR 1 Mrd.) preiste bei MS+85 BP, Tranche B (6J, EUR 1 Mrd.) bei MS+115 BP, Tranche C (9J, EUR 1 Mrd.) bei MS+145 BP und Tranche D (12J, EUR 1 Mrd.) bei MS+175 BP. Das Orderbuch war mit über EUR 10 Mrd. mehrfach überzeichnet. Auch GlaxoSmithKline begab eine Dual-Tranche Senior Anleihe (erw. Rating A2/A+). Tranche A (2J, EUR 1,5 Mrd.) preiste bei 3mE+28 BP, Tranche B (2J, EUR 500 Mio.) bei MS+28 BP und Tranche C (4J, EUR 500 Mio.) bei MS+35 BP. Bei den Financials emittierten UniCredit (10NC5, EUR 1,25 Mrd., MS+240 BP, erw. Rating Baa3/BB+/BBB-) und Allianz Tier 2 Anleihen (30NC10, EUR 1 Mrd., MS+135 BP, erw. Rating A2/A+). Ratings: Moodys hat das ...

