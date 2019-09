Die fragile Lage am Persischen Golf drückt weiter die Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Auch ein Handelsabkommen zwischen den USA und Japan hilft nicht.

Die angespannte Lage am Persischen Golf und der größte Ölpreisanstieg seit Jahrzehnten haben auch am Dienstag die Kauflaune der Anleger gedämpft. Der Dax lag kurz nach Eröffnung 0,1 Prozent im Minus bei 12.367 Punkten. Am Montag hatte er den Handel mit einem Minus von 0,7 Prozent beendet. Der EuroStoxx50 notierte kaum verändert bei 3517 Zählern.

Nach den Drohnenangriffen auf saudiarabische Ölanlagen am Samstag hatte sich der Rohstoff am Montag stark verteuert und kostet derzeit mit etwa 68 Dollar je Barrel acht Dollar mehr als vergangene Woche. Investoren befürchten eine Eskalation am Golf. Die USA machen den Iran für den Angriff verantwortlich, die Islamische Republik weist die Vorwürfe zurück.

"Sollte es zu weiteren Attacken kommen, wird es sicherlich starke Preisreaktionen geben", sagte Lionel Kruger, Direktor des Finanzberatungs-Unternehmens JCRA. Die gestiegenen Ölpreise drückten die US-Börsen leicht ins Minus.

Dagegen griffen Anleger in Asien zu Aktien von Öl- und Gasunternehmen. Der Nikkei-Index in Tokio erreichte mit 22.001 Punkten den höchsten Stand seit vier Monaten. Gestützt wurde der japanische Markt auch durch Meldungen zu einem Handelsabkommen zwischen Japan und den USA: Nach monatelangen Verhandlungen kündigte US-Präsident Donald Trump an, dass Abkommen zu Zollfragen und zum digitalen Handel "in den nächsten Wochen" unterzeichnet werden sollten. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Die USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...