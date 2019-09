Investoren bleiben vor dem US-Zinsentscheid in Deckung. Positive Aussichten zum Handelsabkommen zwischen Japan und USA stützen die Stimmung.

Vor dem Zinsentscheid in den USA haben sich Anleger in Fernost weitgehend zurückgehalten. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index diesen Dienstag knapp 0,1 Prozent fester bei 22.001 Zählern aus dem Handel und notierte damit auf dem höchsten Niveau seit mehr als vier Monaten. Vor dem US-Zinsentscheid diesen Mittwoch blieben viele Investoren in Deckung.

Gestützt wurde die Stimmung aber von einem Handelsabkommen zwischen Japan und den USA: Nach monatelangen Verhandlungen haben beide Länder ihren Konflikt entschärft. US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass Abkommen zu Zollfragen und zum digitalen Handel "in den nächsten Wochen" unterzeichnet werden sollten. Weitere ...

