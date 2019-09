In Zusammenarbeit mit dem Institut für Unternehmenskybernetik (IfU) aus Aachen und einem projektbegleitenden VDMA-Industriearbeitskreis hat das VDMA-Forum Industrie 4.0 den Leitfaden "Selbstlernende Produktionsprozesse - Einführungsstrategie für Reinforcement Learning in der industriellen Praxis" entwickelt. Ziel ist es, mit dem Leitfaden Schritt für Schritt die Einführung von Machine Learning in der Breite anzugehen und damit den VDMA-Mitgliedern eine praxisnahe Anleitung an die Hand zu geben. Es wird ein Werkzeug zur Entwicklung einer eigenen Einführungsstrategie zur Verfügung gestellt sowie Grundlagen und Begrifflichkeiten erläutert. Vorgegebene Leitfragen und Werkzeugkästen helfen dabei.

