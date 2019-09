Emittent Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG ist eine mittelbare Tochtergesellschaft der im Prime Standard börsennotierten Aves One AG - deren 5,25%-Anleihe hat der Düsseldorfer Spezialfonds jetzt gezeichnet. Die Ursprünge der Aves One AG reichen in das Jahr 1898 zurück, gegründet als Bremisch-Hannoversche Kleinbahn AG. Seit Anfang 2000 gab das Unternehmen das Eisenbahngeschäft für Kleinstrecken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...