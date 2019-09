Beschäftigte am heimischen Schreibtisch leiden öfter unter Stress, Wut und Schlafstörungen - das sind die Ergebnisse des Fehlzeiten-Report 2019 der AOK. Was am Homeoffice krank macht - und was dagegen hilft.

Arbeit von Zuhause aus beeinträchtigt das Wohlbefinden. Zu diesem Schluss kommt der neue Fehlzeiten-Report der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK), der die Folgen der Digitalisierung auf Beschäftigte in Deutschland untersucht hat. Die Wissenschaftler im Auftrag der gesetzlichen Kassen haben herausgefunden, dass Homeoffice oft psychischen Stress bedeutet. Die Mitarbeiter, die teils von zuhause aus arbeiten, melden sich jedoch seltener krank als Arbeitnehmer, die nur im Betrieb tätig sind.

Zuhause verschwimmen die Grenzen zwischen Job und Privatleben, führt der repräsentative Report unter 2000 erwachsenen Versicherten unter 65 Jahren aus. Die Mitarbeiter in Hausschuhen arbeiten öfter mal abends oder am Wochenende, verschieben Verabredungen, wenn noch eine Mail reinkommt und können danach schlechter abschalten als ihre Kollegen nach dem Verlassen des Bürogebäudes. Das führt der Untersuchung zufolge zu Erschöpfung, Konzentrationsproblemen und Schlafstörungen. "Wer viel im Homeoffice arbeitet, leidet häufiger unter solchen Problemen als andere Beschäftigte", fasst Helmut Schröder vom Wissenschaftlichen Institut der AOK zusammen.

Rund 40 Prozent ...

