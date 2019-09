Zahlreiche Aussteller der efa und Hivoltec decken mit ihren Produkten und Dienstleistungen die verschiedenen Aspekte der Energietechnik ab.

Die Gebäudetechnik bildet traditionell den größten Ausstellungsbereich auf der efa. Von den über 200 Ausstellern, die sich auf der Fachmesse präsentieren, hat ein Drittel hauptsächlich Produkte aus diesem Bereich im Portfolio. Die Bandbreite reicht dabei von Lösungen für Industrie und Gewerbe bis hin zu Komponenten für das Smart Home.

Die Beleuchtungstechnik ist aufgrund des hohen Innovationstempos nicht nur eines der spannendsten Felder der Elektro- und Gebäudetechnik, sondern auch der zweitgrößte Ausstellungsbereich der efa.

Ein ebenfalls wichtiger Ausstellungsbereich, der gleichzeitig Bindeglied zur parallel stattfindenden HIVOLTEC ist, widmet sich der Energietechnik. Gemeinsam bilden beide Veranstaltungen die komplette elektrische Bandbreite der Energietechnik ab - von der Nieder- über die Mittel- bis hin zur Hochspannung.

Auch in den Bereichen der Mess- und Prüf- sowie der Steuerungs- und Regelungstechnik wartet auf Elektrofachkräfte ein reichhaltiges Angebot an Produktinnovationen.

efaforum, Forum:Licht und Forum:Energietechnik

Das efaforum ist auf der efa traditionell der wichtigste Anlaufpunkt für Elektrohandwerker, die in ihrem Beruf auf dem aktuellen Stand bleiben wollen. Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher eine große Bandbreite an Themen. Ein Schwerpunkt sind neue VDE-Bestimmungen und -Arbeitsrichtlinien. Darüber hinaus werden unter anderem die Grundlagen des Brandschutzes in der Gebäudetechnik vermittelt und Brandschutzlösungen für extreme Bedingungen vorgestellt.

Als zentraler Informationspunkt inmitten des Ausstellungsbereiches Beleuchtung bietet das Forum:Licht an allen drei Messetagen umfangreiches Expertenwissen - von der Planung bis hin zur Installation. Unter anderem geht es darum, worauf man bei der Auswahl von modernen LED-Lampen und Leuchten achten sollte.

