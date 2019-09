Deutsche Betriebe werden familienfreundlicher, so eine neue IW-Studie. Immer mehr Arbeitgeber ermöglichen es Angestellten, Familie und Beruf zu vereinbaren.

In Zeiten des Fachkräftemangels achten einer Studie zufolge immer mehr Firmen in Deutschland auf ein familienfreundliches Arbeitsumfeld. Damit habe sich auch die Lage der Beschäftigten in den vergangenen Jahren verbessert, ging aus einer vom Bundesfamilienministerium geförderten Analyse des IW-Instituts am Dienstag hervor.

Demnach sind für 83 Prozent der Top-Manager und Personalverantwortlichen familienfreundliche Maßnahmen wichtig - vor drei ...

