Der Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev hat den weltweit zweitgrößten Börsengang in diesem Jahr auf den Weg gebracht. Die Aktienplatzierung des Asiengeschäfts an der Börse in Hongkong soll bis zu 6,6 Milliarden Dollar einbringen, wie das belgische Unternehmen diesen Dienstag mitteilte.

Geplant ist der Gang aufs Parkett für Mittwoch. Die rund 1,3 Milliarden Aktien der Budweiser Brewing ...

