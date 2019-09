In seiner Festansprache nahm Präsident Martin Böhm die Gäste mit auf eine kleine Zeitreise in die vergangenen 45 Jahre. Über die Entstehungsgeschichte des Verbands veranschaulichte er die Wichtigkeit des gemeinsamen, einheitlichen und tatkräftigen Handelns. Besonders auch mit Blick auf die bevorstehenden Aufgaben zu Themen wie Digitalisierung, Smart Living, Industrie 4.0, E-Mobility und Smart Grid rief Böhm dazu auf, den Weg weiterhin geeint und im Schulterschluss gemeinsam mit allen Partnern aus Politik und Wirtschaft zu gehen. Dabei kombinierte Martin Böhm die Geschichte des Fachverbands mit dem Werdegang des Ehrenpräsidenten Lothar Hellmann und seinem eigenen Werdegang. So leitete er die spätere Ehrung Hellmanns bereits ein und stellte sich als neuer Präsident vor.

