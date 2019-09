Die meisten Haushalte beziehen Strom vom lokalen Versorger. Dabei können sie mit einem Wechsel viel sparen. Unser Ranking zeigt Stromanbieter mit günstigen und fairen Tarifen. Und manchmal auch mit Öko-Effekt.

Für Tarifhopper wird es schwieriger. Sie wechseln jährlich ihren Stromanbieter, um viel zu sparen. Über Jahre konnten sie den Anstieg der Strompreise so abfedern. Von 2004 bis Herbst 2018 klappte das. Während der Grundtarif der Grundversorger, etwa der lokalen Stadtwerke, im Schnitt 72 Prozent teurer wurde, stiegen die Preise beim jeweils günstigsten Anbieter nur um 16 Prozent.

Jetzt aber mussten ausgerechnet die Preisführer ihre Tarife deutlich erhöhen, innerhalb eines Jahres um etwa ein Drittel. Die Grundversorger hingegen fordern kaum mehr als vor einem Jahr (siehe Grafik unten). "Durch den Wechsel sparen Haushalte immer noch viel, die Ersparnis ist aber etwas zurückgegangen", sagt Valerian Vogel, Energieexperte des Vergleichsportals Verivox. Treue Kunden des lokalen Grundversorgers können also beim Wechsel profitieren. Tarifhopper hingegen müssen mehr zahlen. Denn die vor einem Jahr verfügbaren Konditionen gibt es jetzt nicht mehr.

Im Schnitt kann ein Zwei-Personen-Haushalt in den 100 größten deutschen Städten seine Stromrechnung noch um knapp 190 Euro im Jahr senken, wenn er vom Grundtarif zum günstigsten Anbieter wechselt. Das zeigt ein exklusives Ranking der WirtschaftsWoche. Dabei wurden für verschiedene Verbrauchsstufen die günstigsten Tarife ermittelt. Gleichzeitig mussten Anbieter und Tarife bestimmte Mindestkriterien an Kundenfreundlichkeit erfüllen. Einfluss hatten zum Beispiel die Vertragslaufzeit, die Kündigungsfrist, Kontaktmöglichkeiten und Preisgarantien.

Je nach Stadt unterscheidet sich das Sparpotenzial: Während der Zwei-Personen-Haushalt mit 3500 Kilowattstunden Stromverbrauch in Berlin, Fürth und Mannheim durch den Wechsel zum günstigsten Anbieter eprimo knapp 300 Euro spart, sind es in Hamm, Bochum und Oldenburg bestenfalls 90 Euro. Regionale Preisunterschiede haben unterschiedliche Gründe. Als Faustregel gilt: Der von Privathaushalten gezahlte Strompreis setzt sich etwa zu je einem Viertel aus den Beschaffungs- und Vertriebskosten (samt Gewinnmarge des Anbieters), der EEG-Umlage, dem Netzentgelt und der Strom- und Umsatzsteuer zusammen. Sind an einem Standort bestimmte, von allen Anbietern zu tragende Kosten besonders hoch, etwa das Netzentgelt, haben alternative Anbieter weniger Spielraum für Preisnachlässe. Auch der Wettbewerb spielt eine Rolle. Je umkämpfter der Markt, desto größer die Preisvorteile - so zum Beispiel in Berlin.

Warnsignale vor einer Pleite

Im Schnitt stehen Privathaushalten über 120 verschiedene Stromanbieter zur Auswahl. Die meisten Kunden bleiben trotzdem ihrem Grundversorger treu. Knapp 70 Prozent der Haushalte beziehen dort ihren Strom, hat die Bundesnetzagentur ermittelt.

Alternative Anbieter erobern auch über 20 Jahre nach der Liberalisierung des Strommarktes nur langsam Marktanteile. Spektakuläre Pleiten dürften Wechselwillige abgeschreckt haben. Zu Jahresbeginn meldete der Billigstromanbieter BEV mit mehreren Hunderttausend Kunden Insolvenz an. Er reihte sich ein mit Anbietern wie Teldafax, Flexstrom oder Care-Energy. Verbraucher agieren nun vorsichtiger. Sie trauen eher bekannten Marken, beispielsweise Anbietern, die zwar nicht am eigenen Ort, aber anderswo der Grundversorger sind, wie Vattenfall.

Die fairsten Stromanbieter: Normalstrom mit BonusWelche Anbieter in den 100 größten Städten mit fairen und günstigen Stromtarifen überzeugen

Anbieter

Tarif¹

Top-Platzierungen²Preis 1. Jahr (Euro) ³Ersparnis (Euro)4Tarif- Rating5Single (2000 kWh/Jahr)eprimoeprimoStrom PrimaKlima82574113,32,3Energie Baden-Württemberg (EnBW)EnBW Online60573112,52,1EWE VertriebStrom Zuhause+44578108,62,1Paar (3500 kWh/Jahr)eprimoeprimoStrom PrimaKlima99931185,52,3Energie Baden-Württemberg (EnBW)EnBW Online79925189,32,1SE Sauber EnergieSauber Strom Smart50948171,32,3Familie, 2 Kinder (4250 kWh/Jahr)eprimoeprimoStrom PrimaKlima951123208,62,3Energie Baden-Württemberg (EnBW)EnBW Online711120210,82,1SE Sauber EnergieSauber Strom Smart3211382072,3Großfamilie (5000 kWh/Jahr)eprimoeprimoStrom PrimaKlima901316232,22,3Energie Baden-Württemberg (EnBW)EnBW Online761312228,22,1SE Sauber EnergieSauber Strom Smart251336223,92,3

