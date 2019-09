Für das Konzept des Deep Learnings stand die Funktionsweise des menschlichen Gehirns Pate, man könnte es daher als hoch komplexen Deep-Learning-Mechanismus betrachten. Die neuronalen Netzwerke des Gehirns bestehen aus Milliarden miteinander verbundener Nervenzellen, deren Struktur bei Deep Learning nachgeahmt wird. Dabei werden in mehrschichtigen Netzen Daten gesammelt und analysiert, um anschließend anhand der Analyseergebnisse entsprechende Aktionen durchzuführen.

In den vergangenen Jahren hat die Technologie unter anderem im Bereich Spracherkennung, Interpretation von Bildern (Computer Vision) und sprachaktivierte Übersetzung enorme Fortschritte gemacht. So hat sie im Bereich der Gesichtserkennung und Bildklassifizierung sogar menschliche Fähigkeiten übertroffen. Aus diesem Grunde wird sie in der Überwachungsbranche und vor allem bei der Videoüberwachung sehr geschätzt.

Ihre Fähigkeit zur Erkennung von Personen - beispielsweise die Unterscheidung von Mensch und Tier - macht die Technologie angesichts einer Fehlalarmquote, die laut Statistiken von Polizei und Feuerwehr zwischen 94?% und 99?% liegt, im Arsenal der Sicherheitstechniken besonders wertvoll.

Wie Deep Learning funktioniert

Deep Learning unterscheidet sich deutlich von anderen Algorithmen. Anhand der folgenden Aspekte wird ersichtlich, wie es die Unzulänglichkeiten herkömmlicher Algorithmen hinter sich lässt. Das algorithmische Modell für Deep Learning besitzt im Vergleich zu herkömmlichen Algorithmen eine weitaus tiefgreifendere Struktur. In Einzelfällen umfasst sie mehr als einhundert Ebenen und ermöglicht damit die Verarbeitung einer großen Datenmenge in komplexen Klassifikationen. Deep Learning ähnelt dem menschlichen Lernprozess und wendet ein Abstraktionsverfahren an, bei dem die Daten Ebene für Ebene verarbeitet werden. Auf jeder Ebene findet eine andere Gewichtung statt. Diese spiegelt wider, was bereits über die Komponenten der Bilder gelernt wurde. Je höher die Ebene angesiedelt ist, desto spezifischer die Komponenten. Genau wie beim menschlichen Gehirn durchläuft das ursprüngliche Signal beim Deep Learning verschiedene Verarbeitungsebenen. Im nächsten Schritt entwickelt sich aus einem ...

