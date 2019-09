Kein anderer Aktienmarkt in der Euro-Zone war in den vergangenen 20 Jahren so volatil wie die Athener Börse. Nun könnte sie zu alter Stärke zurückfinden.

Erfahrene Anleger erinnern sich noch gut an den 17. September 1999, heute vor 20 Jahren. Eigentlich ein ganz normaler Freitag auf dem Parkett der Athener Börse an der Sophokles-Straße.

Im Handelssaal hinter dem klassizistischen Säulenportal haben die Broker alle Hände voll zu tun - wie seit Monaten. Griechischen Aktien sind gefragt wie nie. Der Leitindex der sogenannten Akropolis-Börse springt von einem Hoch zum nächsten.

Auch an jenem Freitag sieht es nach einem neuen Rekord aus. Kurz nach 12:00 Uhr steigt der Index auf 6584 Punkte. Bis zum Handelsschluss gibt das Börsenbarometer zwar 129 Zähler ab. Doch das beunruhigt kaum einen. "Gewinnmitnahmen", lautet die Erklärung.

Erst im Nachhinein wurde klar: An jenem Freitag war sie geplatzt, die Blase an der Athener Börse. Die "Mutter aller Blasen", wie es damals John Lomax formulierte, der bekannte Schwellenmarkt-Analyst bei der Großbank HSBC. Noch einmal, im Oktober 1999 konnte der Index mühsam über die 6000-Punkte-Marke klettern. Danach war die Luft endgültig raus.

Auf die Rally folgte eine ebenso rasante Talfahrt. Bis Ende 2000 verlor der Markt fast zwei Drittel seiner Bewertung. Heute steht der Athener Leitindex bei gut 860 Punkten - ein Minus von 87 Prozent gegenüber dem Allzeithoch vor 20 Jahren.

Kursantreiber Euro

Aufstieg und Absturz der Athener Börse hängen eng mit dem Euro zusammen. Die Gemeinschaftswährung war für den Aktienmarkt Segen und Fluch zugleich.

Die Blasenbildung begann im März 1998. Damals wertete die Athener Regierung die Drachme über Nacht um 13,8 Prozent ab und führte die Währung in den Wechselkursmechanismus des Europäischen Währungssystems - der erste Schritt in die Währungsunion, der Griechenland im Jahr 2000 beitrat. Die Aussicht auf den Euro beflügelte die Börse. Zwischen März 1998 und September 1999 legte der Athener Aktienindex um 313,4 Prozent zu.

Alle wollten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...