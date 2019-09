Die Duisburger Familien-Holding Haniel will künftig mit einem neuen Investmentansatz Geld verdienen. Statt auf Allerweltsbeteiligungen will der Clan stärker auf grüne und nachhaltige Firmen setzen.

Kohlezechen ebneten der Haniel-Familie einst ihren Weg zu Reichtum und Ansehen: 1834 hatte Franz Haniel den ersten senkrechten Tiefschacht des Ruhrgebiets bauen lassen. Darunter lagerten die lukrativen Fettkohleflöze, aus denen Hochofenkoks gewonnen werden kann. Etliche Versuche scheiterten, die Bohrungen verschlangen Unsummen. Mit der Zeche Zollverein, die 1851 in Förderung ging, gelang der Durchbruch - und den Haniels der Aufstieg in die Liga der Superreichen. Heute käme ein Investment in die klimaschädliche Kohlebranche für die Revierdynastie wohl tabu.

Die Familienholding will sich stärker an wachstumsstarken, nachhaltigen Firmen beteiligen, kündigte der neue Haniel-Chef Thomas Schmidt an. Finanziell setzt sich Schmidt das Ziel, "den Kapitalmarkt zu übertreffen und mittelfristig eine Gesamt-Rendite von mehr als neun Prozent zu erzielen." Zugleich wolle sich Haniel ausschließlich an Firmen beteiligen, "die einen positiven Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft" für viele Generationen leisteten.

Dafür werde sich Haniel unter anderem in den Bereichen Gesundheit, Kreislaufwirtschaft und Robotik engagieren - sowie bei Unternehmen, die einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten. Im Fokus seien Firmen mit einem Unternehmenswert von 150 bis 750 Millionen Euro, sagte Finanzchef Florian ...

