Mörschwil SG (awp/sda) - Der frühere Swisscom-Verwaltungsratspräsident Markus Rauh ist tot. Der 1939 geborene Manager aus Mörschwil SG starb nach längerer Krankheit am 13. September, kurz vor seinem 80. Geburtstag, wie die Familie am Dienstag bekanntgab.Der studierte ETH-Ingenieur stand von 1998 bis 2006 an der Spitze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...