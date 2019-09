Dow Jones - Es sieht nach einer Zugabe aus

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average hielt sich recht gut an den jüngsten Fahrplan und korrigierte in den Zielbereich 27.105 bis 27.068 Punkte. Da sich dort im gestrigen Handel keine überzeugende Gegenbewegung ergab, sondern der Index einfach nur seitwärts lief, kommen die heutigen Verluste zur Eröffnung nicht überraschend.

Die Verkäufer möchten also eine Verlängerung der Konsolidierung bewirken, was zunächst auch weiterhin unproblematisch wäre. Dabei bleibt das Ziel bei 26.950 Punkten interessant. Dort sollten sich aber möglichst schnell die Bullen wieder zurückmelden. Denn noch tiefere Kurse und ein Rückfall unter die Marke von 26.717 Punkten würden auf eine deutliche Ausweitung des Rücklaufs in Richtung des EMA50 bei aktuell 26.515 Punkten hinweisen.

Prozyklische Kaufsignale entstehen aktuell erst wieder über 27.275 Punkten. Dann wäre das Hoch bei 27.398 Punkten erreichbar. Ein Ausbruch über 27.400 Punkte wäre mittel- bis langfristig sehr bullisch zu werten. Aktuell warten die US-Marktteilnehmer ab. Angesichts des morgigen Fed-Zinsentscheids kann man es ihnen auch nicht verdenken.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 02.07.2019 - 17.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2014 - 17.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HZ0ZEM 49,48 21.600,00 4,97 30.09.2019 Dow Jones Index HZ0FQC 25,00 24.300,00 9,80 30.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.09.2019; 16:02 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HZ0FST 18,37 29.050,00 13,35 30.09.2019 DowJones Index HZ0ZXC 47,72 32.300.00 5,13 30.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.09.2019; 16:04 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

