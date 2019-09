Tagesausblick für 18.9.: DAX kaum verändert. Morgen kommt die Fed-Entscheidung!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienmärkte bewegten sich heute kaum von der Stelle. Der Ölpreis konsolidierte nach der gestrigen Rally. Der ZEW-Index fiel überraschend gut aus und die US-Industrie wuchs zuletzt stärker als erwartet. Dies wischte die geopolitischen Unsicherheiten zwar nicht wett, stützten jedoch die Märkte erfolgreich. So schloss der DAX auf Vortagesniveau bei 12.370 Punkten und der EuroStoxx 50 bei 3.520 Punkten. Unter den Nischen- und Spezialindizes fielen der StoxxEurope Food & Beverage, der StoxxEurope Real Estate und der BANG-Index mit vier Goldminenbetreibern mit deutlichen Zugewinnen auf.

Am Anleihemarkt und bei den Edelmetallen bleib es heute weiterhin ruhig. Die Rendite 10 - jähriger Bundesanleihen pendelte sich bei minus 0,48 Prozent ein. Gold stagnierte im Bereich der Marke von 1.500 US-Dollar pro Feinunze. Der Preis für ein Fass Brent Crude Oil gab im Tagesverlauf um knapp sechs Prozent auf 65 US-Dollar nach. Im Vorfeld der US-Zinsentscheidung präsentierte sich der EUR/USD-Wechselkurs etwas fester bei 1,106 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die EU-Kommission hat dem Deal zwischen E.ON und RWE unter Auflagen zugestimmt. Damit wird die RWE-Tochter Innogy zerschlagen und der Strommarkt wird neu aufgeteilt. Künftig konzentriert sich E.ON auf den Betrieb der Stomnetze und das Endkundengeschäft von Innogy. RWE fokussiert sich auf die Stromerzeugung. Die RWE-Aktie konnte sich daraufhin erneut verbessern. CompuGroup kündigte an, Aktien im Wert von bis zu 48,4 Millionen Euro zu erwerben. Die Aktie zeigte heute einen Rebound über EUR 50. ElringKlinger und Puma profitierten von positiven Analystenkommentaren. Der Immobilienkonzern Instone hat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Aktionäre quittierten dies im gesamten Sektor mit teilweise deutlichen Kursaufschlägen. Zalando brach ein nachdem der Großaktionär Kinnevik rund 13 Millionen Aktien platziert hatte. Kinnevik hält weiterhin rund 26 Prozent an Zalando. Ebenfalls schwach zeigten sich Telekomtitel wie 1×1 Drillisch, Freenet und United Internet. Allerdings legten diese Werte zuletzt kräftig zu. Bei den Europäern demonstrierten Engie, L'Oreal und Philips relative Stärke. In Übersee glänzten vor allem Goldminengesellschaften wie Barrick Gold und Newmont Mining.

Der europäische Automobilverband ACEA meldet morgen Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen.

Wichtige Termine

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, August

USA - Zinsentscheidung

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.590/12.650/12.780 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.200/12.250/12.340 Punkte

Der DAX bewegte sich heute in einer engen Range zwischen 12.300 und 12.380 Punkten. Er schloss am oberen Ende der Range was zuversichtlich stimmt. Neue Impulse kommen jedoch erst oberhalb von 12.400 beziehungsweise 12.480 Punkten. Derweil bleiben die Blicke de Anleger auf die heutige Range gerichtet. Kippt der Index hingegen unter 12.300 Punkte droht ein Rücksetzer bis 12.250 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 19.06.2019 - 17.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 18.09.2014 - 17.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX90E0 4,44 11.200 13.100 19.12.2019 DAX HZ1PF4 1,65 11.200 12.800 19.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.09.2019; 17:37 Uhr

