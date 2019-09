Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ATX Prime -0,2% auf 1537,28, davor 9 Tage im Plus (5,57% Zuwachs von 1459 auf 1540,33), ATX -0,22% auf 3045,47, davor 9 Tage im Plus (5,95% Zuwachs von 2880,78 auf 3052,2), Wienerberger -0,71% auf 22,34, davor 7 Tage im Plus (5,63% Zuwachs von 21,3 auf 22,5), Lenzing -2,38% auf 92,2, davor 6 Tage im Plus (8,5% Zuwachs von 87,05 auf 94,45), Marinomed Biotech -1,01% auf 98, davor 3 Tage im Plus (3,12% Zuwachs von 96 auf 99), Valneva +1,5% auf 3,05, davor 3 Tage im Minus (-2,75% Verlust von 3,09 auf 3). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Flughafen Wien 38,8 (MA100: 38,75, xU, davor 25 Tage unter dem MA100). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Apache Corp. (bester mit 16,89%), Betbull Holding ...

