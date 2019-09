"Parallelwährungen" können laut Finanzminister Scholz nicht akzeptiert werden. Dazu gehört auch Facebooks neuestes Projekt: Die Digitalwährung Libra.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will Digitalwährungen wie das Facebook-Projekt Libra nicht zulassen. "Wir können eine Parallelwährung nicht akzeptieren", sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Berlin. "Das muss verhindert werden." Gleichzeitig müsse aber auf die Blockchain-Technologie gesetzt werden.

Die Bundesregierung will am Mittwoch ihre Blockchain-Strategie veröffentlichen, nachdem das Kabinett sie gebilligt hat. Auf europäischer und globaler Ebene wolle sich Deutschland dafür einsetzen, dass sogenannte Stable Coins keine Alternative zu staatlichen Währungen werden, heißt ...

