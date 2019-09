iFunded platziert Projekt ELSESTRASSE BERLIN in Rekordzeit DGAP-News: iFunded by iEstate GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Kryptowährung / Blockchain iFunded platziert Projekt ELSESTRASSE BERLIN in Rekordzeit 18.09.2019 / 06:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Erste europäische Plattform, die neben Euro auch Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptiert - Demnächst Blockchain-basierte Anleihen zur Zeichnung verfügbar. Berlin, 18. September 2019 - Nach nur fünf Tagen wurde auf der Investment-Plattform iFunded.de das Projekt ELSESTRASSE BERLIN platziert. In Rekordzeit zeichneten 200 Anleger dieses attraktive Neubauprojekt im Nord-Westen von Berlin. "Im Schnitt haben 200 unserer über 5.000 Anleger jeweils etwa 1.800 Euro in das Projekt ELSESTRASSE BERLIN investiert. Als erste europäische Plattform haben wir es ermöglicht, dass Anleger nicht nur mit Euro das Investment bezahlen, sondern auch Bitcoin oder Ether als Zahlungsmittel nutzen können. Dies ist für uns ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der Implementierung der Blockchain-Technologie und zeigt, dass wir stetig weiteren Zulauf von interessierten Anlegern finden. Dabei achten wir immer auf höchste Sorgfalt bei der Auswahl unserer Projekte", sagt Michael Stephan, Gründer und Geschäftsführer der iEstate GmbH, Betreiberin der Plattform iFunded.de. Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptiert iFunded ist europaweit die erste Plattform, die Kryptowährungen als Zahlungsmittel bei Immobilieninvestments akzeptiert. Der Zahlungsprozess dauert im Schnitt weniger als 15 Minuten. Anleger können so schnell, sicher und bequem mit Bitcoin und Ether in Immobilienprojekte investieren und dadurch stabile Renditen erzielen. Zinszahlungen in Bitcoin und Ether sind auch möglich. Demnächst Blockchain-basierte Anleihen zur Zeichnung verfügbar "Ab sofort können Anleger auch Anleihen basierend auf der Blockchain-Technologie über die Plattform zeichnen. Das erste Projekt folgt in Kürze", kündigt Stephan an. Über iFunded: iFunded ist eine in Berlin ansässige, digitale Immobilien-Investment-Plattform, die durch den Einsatz modernster Blockchain-Technologie globale Immobilieninvestments für institutionelle & private Investoren leicht zugänglich, einfach, transparent und erschwinglich macht. Die iEstate GmbH, die Betreiberin der Plattform www.ifunded.de, wurde 2015 gegründet und wird von einem führenden deutschen Venture-Capital-Unternehmen, Creathor Ventures, unterstützt. Die iEstate GmbH, als Betreiberin der Online-Finanzierungsplattform iFunded, verfügt über eine Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f Absatz 1 Nr. 1-3 GewO sowie § 34c GewO. Die iEstate Securities GmbH, Berlin, als Nutzerin der Online-Finanzierungsplattform iFunded, handelt bei der Anlagevermittlung von Wertpapieren als "vertraglich gebundener Vermittler" im Sinne des § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz und wird dabei ausschließlich im Namen, für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Hamburg, tätig. Pressekontakt iFunded by iEstate GmbH Uhlandstr. 175 10719 Berlin info@ifunded.de www.ifunded.de Tel.: +49 (0)30 - 555 728 550 18.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 874787 18.09.2019 AXC0030 2019-09-18/06:05