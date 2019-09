Die Anleger haben sich am Dienstag vom Ölpreis-Schock erholt und schauen nun auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve.

Die Anleger schauen heute auf die Entscheidung der US-Notenbank Fed. Zwar gilt ein Zinsschnitt als sicher, allerdings erhoffen sich die Börsianer von der heutigen Sitzung einen Ausblick auf die Geldpolitik der kommenden Monate.

Die Erwartungen der Anleger an die Fed seien hoch, sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Am Markt wird fest mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent gerechnet.

Am Dienstag hatten sich die Märkte schnell wieder vom Öl-Preisschock von Beginn der Woche erholt. Der Dax schloss mit 12.372 und einem leichten Minus von 0,06 Prozent, auch im vorbörslichen Handel bewegt sich der Kurs leicht im Minus.

Der Ölpreis war am Montag auf den höchsten Stand seit 1991 gestiegen. Grund dafür war ein Drohnenangriff auf Öl-Anlagen in Saudi-Arabien. Laut Insider-Informationen solle sich die Ölförderung jedoch schneller wieder normalisieren, als ursprünglich angenommen. Der Öl-Preis der Sorte Brent sank daraufhin am Dienstag wieder um 5,3 Prozent auf 65,37 Dollar je Barrel (159 Liter).

2016 hatte die EU-Kommission verfügt, dass Apple wegen unerlaubter Vergünstigungen in Irland Steuern und Zinsen in Höhe von mehr als 13 Milliarden Euro nachzahlen müsse. Der iPhone-Hersteller und Irland wehrten sich gegen den Beschluss, heute ist der zweite und letzte Verhandlungstag in Luxemburg.

Außerdem richten sich die Blicke vieler Anleger heute nach Frankfurt, wo der alljährliche "Allianz Global Wealth Report" vorgestellt wird. Der Report analysiert etwa die Schulden und Geldvermögen von privaten Haushalten.

1 - Vorgabe aus den USA

In Erwartung des Zinsentscheids der US-Notenbank (Fed) haben Anleger am Dienstag größere Engagements an der Wall Street gescheut. Händler rechneten mehrheitlich damit, dass die Fed den Schlüsselzins am Mittwoch um einen Viertelprozentpunkt reduzieren wird.

"Wie bereits bei der letzten Zinssenkung vor zwei Monaten wäre dies eine Vorsichtsmaßnahme, die wir aber nicht als Einstieg in einen neuen Zinssenkungszyklus ansehen", sagte Franck Dixmier, Anleihechef des Vermögensverwalters Allianz Global Investors.

Da nach den Anschlägen auf saudi-arabische Ölförderanlagen an den Börsen keine Panik ausgebrochen sei, bestehe für die Fed kein Grund, die Geldpolitik stärker zu lockern, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 27.110 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 8186 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 3005 Punkte zu.

2 - Handel in Asien

Die Anleger in Asien sind vor den Zinsentscheidungen der Zentralbanken in Japan und USA in Wartestellung gegangen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittwoch nahezu unverändert bei 22.009 Punkten. Der breiter gefasste Topix viel um 0,4 Prozent auf 1608 Zähler.

Die Aktien von Öl- und Gasunternehmen, die noch ...

