MAINFIRST SENKT KUEHNE + NAGEL AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 150 CHF UBS HEBT KERING AUF 'BUY' (NEUTRAL)UBS SENKT EUROPEAN LUXURY GOODS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT)UBS SENKT RICHEMONT AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 68 (71) CHFBARCLAYS STARTET ALSTRIA OFFICE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 17 EUR BARCLAYS STARTET AROUNDTOWN MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 8 EURBARCLAYS STARTET TLG IMMOBILIEN MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 23 EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR 1&1 DRILLISCH AUF 49 (54) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT BEIERSDORF AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 100 (109) EUR , (VB -2,0%)HSBC HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 84 (80) EUR - 'BUY'HSBC SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 39,50 (45) EUR - 'HOLD'HSBC SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 25 (27) EUR - 'HOLD'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 69 (68) EUR - 'HOLD'JEFFERIES SENKT ...Den vollständigen Artikel lesen ...