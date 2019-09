Die Lage am Ölmarkt entspannt sich nach der Drohnenattacke auf Saudi-Arabien vom Wochenende. Die Preise liegen aber immer noch höher als vor dem Angriff.

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch zunächst stabilisiert, nachdem sie am Vortag kräftig nachgegeben hatten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,54 US-Dollar. Das war geringfügig weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...