Die Print City Allianz stellt ihr neuestes Projekt Better Human vor, das anlässlich des 6. Packaging Inspiration Forums ins Leben gerufen wurde. Anhand dieses Projektes will die Allianz darstellen, wie hochwertige Verpackungen mit den Ansprüchen an den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit vereinbart werden können.Better Human der Print City Allianz ist eine fiktive Marke, die qualitativ hochwertige elektronische Geräte auf nachhaltiger Basis produziert. Alle Produkte bestehen aus nachhaltigen und recycelbaren Komponenten wie Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft (keine Tropenhölzer), Maisstärke ...

