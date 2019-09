Geräte werden kleiner und immer leistungsfähiger, was zu einem Wandel der Versorgungsspannungen von digitalen Schaltungsteilen von früher 5 Volt auf heute um ca. 1 Volt nach sich zieht. Diese Verringerung um 80 Prozent erfordert viele neue Maßnahmen beim Design von Leiterplatten. In den Datenblättern der Bauteilhersteller ist zu sehen, dass die absoluten Toleranzen in der Versorgungsspannung außerdem um etwa 80 Prozent gesunken sind. Das bedeutet, dass die Qualität einer aktuellen Strom- und Spannungsversorgung auf Leiterplatten um ein Vielfaches besser sein muss. Die Leistung der Elektronik-Baugruppen ist aber nicht gesunken. Da die Leistung das Produkt aus Spannung und Strom ist, ist also der Strom, der auf einzelnen Versorgungsleitungen fließt, in der heutigen Leiterplatte gestiegen. Ströme von mehreren Ampere sind keine Seltenheit. Diese hohen Stromstärken führen zu Problemen auf Leiterpatten, die durch ein geschicktes Design vermieden werden können.

Power-Integrität in allen Betriebszuständen

Power-Integrität auf einer Leiterplatte bedeutet, dass die Anforderungen an die Strom- und Spannungsversorgung an jedem Bauteil auf der Leiterplatte gemäß den Anforderungen der Bauteilhersteller zu jeder Zeit eingehalten werden müssen. Da aber die Funktionalität auf den Leiterplatten zunimmt, ist eine stabile Strom- und Spannungsversorgung keine triviale Anforderung. Bei der Auslegung eines Versorgungssystems gibt es ein Netzteil, das meist aus einem getakteten Schaltnetzteil besteht. Ein Schaltnetzteil kann Spannungsschwankungen nur bis in den kHz-Bereich nachregeln und ist für die Stabilität in höheren Frequenzbereichen zu träge. Daher werden auf der Leiterplatte Stütz- oder Stabilitätskondensatoren verteilt, die je nach Kondensatortyp die benötigte Ladung aus dem lokalen Zwischenspeicher mit der benötigten Geschwindigkeit (über den Frequenzbereich) abgeben. Elektrolytkondensatoren können größere Ladungsmengen bei mittleren, Keramik- und Tantal-Kondensatoren kleinere Ladungsmengen bei höheren Frequenzen abgeben. Bei der Powerintegrität betrachtet man die Stabilität des Power Delivery Networks (PDN) in allen Betriebszuständen über den Frequenzbereich von Gleichspannung bis zur 3- oder 5-fachen Oberwelle der auf der Leiterplatte verwendeten Taktfrequenz.

Spannungsversorgung-Zuleitungen optimal auslegen

Nach dem Ohmschen Gesetz erzeugt ein Strom am Verbraucher (Sink Current) einen Spannungsabfall in der Zuleitung, der proportional zu deren Widerstand ist. Die Gleichspannungsanalyse ist ein wichtiger Sonderfall der Power-Integrität. Bei langen und schmalen Zuleitungen auf Leiterplatten kann dieser Effekt dazu führen, dass der Spannungsabfall so groß wird, dass die zu versorgenden Bauteile nicht mehr sicher betrieben werden können. Spannungsabfälle in der Zuleitung können sogar so weit gehen, dass ein Bauteil nie seine erforderliche Versorgungsspannung erreicht und nur durch Zufall außerhalb der Spezifikation funktioniert. Daher sollen Zuleitungen der Spannungsversorgung möglichst breit und kurz sein. Idealerweise führt man die Zuleitungen großflächig auf separaten Lagen aus (Powerplanes), um den Widerstand weiter zu reduzieren.

Wie solch ein Spannungsabfall im realen Fall aussehen kann, lässt sich im Softwaresystem Allegro PCB Designer von Cadence darstellen. Das Tool stellt den kritischen Spannungsabfall farblich auf den Versorgungsleitungen dar und weist den Layouter auf die Problemstelle hin. Mehrere Durchkontaktierungen, die eine Spannungslage auftrennen, verringern den Querschnitt der Fläche und damit den Widerstand der Zuleitung. An dieser Stelle fällt die Spannung ab und ist im weiteren Verlauf der Lage geringer. Der Spannungsabfall erzeugt Wärme.

Da es auf den derzeitigen Leiterplatten meist nicht nur eine Versorgungsspannung gibt, kann die Forderung nach Spannungen auf einer eigenen Lage kommerziell nicht umgesetzt werden. Dies würde den Lagenaufbau um viele Lagen ...

