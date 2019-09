Axel Springer, Osram & Co.: Viele Unternehmen sollen von der Börse verschwinden, die Auswahl wird immer kleiner. Nun dürfte auch noch Innogy-Aktie ihr Börsenleben beenden.

Am Ende machte auch Margrethe Vestager den Weg frei. Die Übernahme von Innogy durch E.On werde nicht zu weniger Wettbewerb und höheren Preisen führen, befand die EU-Wettbewerbskommissarin am Dienstag - und gab der Transaktion ihren Segen. E.On will die restlichen Innogy-Aktionäre nun ausschließen, die Aktie dürfte damit vom Kurszettel verschwinden. Zur Erinnerung: Der Innogy-Börsengang ist gerade mal drei Jahre her.

Innogy wäre damit nur eins von vielen Unternehmen, die von der Börse verschwinden. Ein ähnliches Szenario steht etwa dem Medienkonzern Axel Springer bevor, bei dem gerade der Finanzinvestor KKR ...

