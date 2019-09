Nach dem Rückschlag zu Wochenbeginn waren Europas Börsen gestern auf Richtungssuche, angesichts des Ölpreisschocks nach dem Angriff auf die saudi-arabische Ölindustrie trauten sich die Anleger am Dienstag nicht recht aus der Deckung. Zudem warteten sie auf den richtungsweisenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch. Der EuroStoxx 50 pendelte den ganzen Tag über rund um den Kursschluss des Vortages und endete nur leicht befestigt mit einem Plus von 0,1%, in Paris war die Stimmung leicht freundlicher und der CAC40 erzielte einen etwas größeren Aufschlag von 0,2%, in Deutschland endete der Dax leicht schwächer mit einem Abschlag von 0,1% und in London schloss der Footsie mehr oder weniger unverändert zum Vortageskurs. In dem ...

