Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Telefonica -1,78% auf 6,672, davor 16 Tage im Plus (14,38% Zuwachs von 5,94 auf 6,79), Cree -1,34% auf 51,45, davor 9 Tage im Plus (24,82% Zuwachs von 41,78 auf 52,15), ATX Prime -0,2% auf 1537,28, davor 9 Tage im Plus (5,57% Zuwachs von 1459 auf 1540,33), ATX -0,22% auf 3045,47, davor 9 Tage im Plus (5,95% Zuwachs von 2880,78 auf 3052,2), O2-1,93% auf 2,49, davor 8 Tage im Plus (10,78% Zuwachs von 2,29 auf 2,54), Wienerberger -0,71% auf 22,34, davor 7 Tage im Plus (5,63% Zuwachs von 21,3 auf 22,5), BMW -0,88% auf 64,53, davor 6 Tage im Plus (4,46% Zuwachs von 62,32 auf 65,1), DOW -2,06% auf 48, davor 6 Tage im Plus (13,34% Zuwachs von 43,24 auf 49,01), Covestro -2,31% auf 43,98, davor 6 Tage im Plus (8,69% Zuwachs von 41,42 auf 45,02), Lenzing -2,38% ...

