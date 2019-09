Ballard Power hat am gestrigen Dienstag wieder von sich Reden gemacht. Das Unternehmen hatte am Vortag die Marke von 5 Euro klar überwunden und gestern dann im verstärkten Handel etwas abgegeben. Es drohte der Sturz unter die wichtige Unterstützung, die gerade erst erobert schien. Die Aktie berappelte sich übermäßig stark und setzt damit jetzt kurzfristig ein bedeutendes Zeichen: Es sieht so aus, als sei die Marke erobert. Damit sind die erzielten 31 % innerhalb eines Monats und 57 % in drei Monaten ... (Robert Sasse)

