++ FOMC wird am Abend Zinsentscheid bekannt geben ++ Märkte erwarten eine Verlangsamung des britischen Preiswachstums ++ Kanadische Inflation im August unverändert ++10:30 Uhr I Großbritannien I Verbraucherpreisindex (August): Die Verbraucherinflation in Großbritannien hat sich in den letzten Monaten in der Nähe von 2% gehalten. Die Märkte konzentrieren sich jedoch auf den Brexit. Daher können britische Datenveröffentlichungen als zweitrangige Ereignisse für das britische Pfund bezeichnet werden. Dennoch ist nach der Veröffentlichung mit kurzfristigen Kursschwankungen zu rechnen. Der Marktkonsens erwartet eine Verlangsamung von 2,1% gegenüber dem Vorjahr auf 1,8% gegenüber dem Vorjahr, ...

