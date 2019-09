++ DE30 prallt im H4-Intervall vom 33er EMA ab ++ Wirecard steigt aufgrund der strategischen Partnerschaft mit SoftBank weiter an ++ Aktien von Deutsche Post fallen nach Gewinnwarnung von FedEx ++Europäische Anleger haben am Dienstag den Handel in optimistischer Stimmung begonnen: Bis auf wenige Ausnahmen Russland und Portugal) sind an den europäischen Aktienmärkten Gewinne zu verzeichnen. Auf der anderen Seite verzeichnen schwedische, italienische und niederländische Large-Cap-Indizes die größten Zuwächse. Quelle: xStation 5 Der DE30 springt heute höher, um die gestrige Schwäche zu beseitigen. Der Rückgang wurde im 33er EMA gestoppt (grüne Linie, H4-Intervall). Nach der Overbalance-Methode gilt die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...