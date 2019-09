zu Teil 1

Im Sinne der Schutzziele ist es Voraussetzung, auf eine regelkonforme Errichtung sowie den Betrieb elektrischer Anlagen zu achten. Hierbei kommt dem Arbeits- und Personenschutz eine hohe Priorität zu. In erster Linie werden die dazugehörigen Grundsätze in der BetrSichV und TRBS 1201 geregelt. Hervorgehoben wurde dabei, dass der Einsatz befähigter Personen als Pflicht anzusehen ist.

Besondere Bereiche

Der Anwendungsbereich der DIN VDE 0100-718:2014-06 ist in Abschnitt 818.1 beschrieben. Dieser umfasst u.?a. Arbeitsstätten, Fabriken sowie öffentlich zugängliche Gebäude. Eine Arbeitsstätte ist nach VDE 0100-718 Abs. 818.3.2 ein Standort, Gebäude oder Teil eines Gebäudes, an bzw. in welchem Beschäftigte Aktivitäten ausführen, die in Zusammenhang mit ihrer Arbeit stehen. Arbeitsstätten sind alle Räume, Gebäude oder Bereiche, in denen Arbeitnehmer sich im Rahmen ihrer Tätigkeit und ihres Arbeitsverhältnisses aufhalten.

Weitere elektrische Anlagen und Räume besonderer Art, die in der Gruppe 700 der DIN VDE 0100 genannt sind, sind noch ergänzend Bäder und Nassräume, Saunabereiche, Ausstellungs- und Showstände, Photovoltaikanlagen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, landwirtschaftliche Betriebsstätten und elektrische Betriebsgänge sowie Wartungs- und Bediengänge, bei denen die Prüffrist nach DGUV-Vorschrift 3 Tabelle?1A im gewerblichen Bereich jährlich durchzuführen ist.

Ortsveränderliche Betriebsmittel sind in Übereinstimmung der Prüffristen nach DGUV-Vorschrift 3 Tabelle 1B wiederkehrend zu prüfen. Die Prüfung ist von einer elektrotechnisch unterwiesenen Person auf den ordnungsgemäßen Zustand hin durchzuführen. Elektrotechnisch unterwiesene Personen sind in Deutschland nach DIN VDE 0105-100 3.2.5 Personen, die durch eine Elektrofachkraft über die ihr übertragenen Aufgaben und die möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt sowie über die notwendigen Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen unterwiesen wurde.

Prüfungen nach VdS SK 3602

Im gewerblichen und öffentlichen Bereich können sich für den Betreiber Obliegenheiten aus dem Versicherungsvertrag ergeben. Der Betreiber ist mit seiner Anlage sowie den im Objekt vorhandenen Sachgütern neben der Rolle als Betreiber auch Versicherungsnehmer. Die Prüfung nach Versicherungsklausel SK 3602 ist eine ergänzende Prüfung zur Prüfung nach DGUV-Vorschrift. Der Unterschied zur berufsgenossenschaftlichen Prüfung besteht in der besonderen Berücksichtigung des Sach- und Brandschutzes. Das Schutzziel der Prüfung bezieht sich auf den Brandschutz. Demnach darf von der elektrischen Anlage keine Brandgefahr ausgehen. Gleichzeitig darf die elektrische Kabel- und Leitungsanlage Brände nicht fortleiten.

Der Versicherungsvertrag ist zwischen Versicherer und Versicherten privatrechtlich geschlossen. Aus dem Vertrag kann der Sachversicherer u.?a. je nach Art, Nutzung und dem Wert der Sachgüter wiederkehrende Prüfungen der elektrischen Anlagen aus Sicht des Sachschutzes auferlegen. Voraussetzung ist die regelkonforme Errichtung, die bestimmungsgemäße Verwendung für den sicheren Betrieb der Anlagen. Zudem ist der Betreiber verpflichtet, sämtliche gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen einzuhalten. Somit entbindet eine Prüfung ...

