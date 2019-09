Eine schnelle, sichere und hochverfügbare Kommmunikationsverkabelung trägt entscheidend zum Geschäftserfolg bei. Häufig jedoch werden Planung und Umsetzung unterschätzt. Dabei kann eine unzureichende oder falsche Dimensionierung schnell hohe Kosten verursachen. Deshalb sollten Unternehmen von Anfang an auf die korrekte Auslegung und Verfügbarkeit setzen und ein intensiv durchdachtes Planungskonzept einfordern. Hier sind IT- und Elektroplaner, Ingenieure und Techniker in der Verantwortung. Eine Lösung bietet die strukturierte Verkabelung: Sie basiert nach DIN EN 50173 auf einer einheitlichen Vorgehensweise, berücksichtigt künftige Anforderungen und hält Leistungsreserven bereit.

Strukturiert oder unstrukturiert?

Bei der strukturierten Verkabelung verteilen Rangier- oder Patchfelder die Netzkabel. Diese Verbindungselemente lassen sich zwischen Kabel und Stecker schalten und dienen der Rangierung: Hauptaufgabe der Rangier- oder Patchfelder ist es, alle ankommenden Kabel an einem zentralen Punkt zu verwalten und eine Verbindung zwischen starren Kabeln und flexiblen Patchkabeln herzustellen. Komplexe Installationen werden mithilfe von Patchkabeln übersichtlicher und lassen sich einfacher handhaben.

Demgegenüber verzichtet die unstrukturierte Verkabelung auf Patchfelder. Dies erschwert vor allem die Verwaltung der Kabelnetze. Ein weiterer Nachteil: Freie Verkabelungen berücksichtigen nur den momentanen Bedarf an Netzleistung oder für eine bestimmte Anwendung. Meist erfolgt der Auf- oder Ausbau ad hoc und orientiert sich nicht an künftigen Entwicklungen. Hinzu kommen langfristige Nachteile durch Fehleranfälligkeit bedingt durch die undurchsichtige Verkabelung und damit letztlich ein höherer administrativer Aufwand. In vielen Fällen führt die unstrukturierte Verkabelung damit zu Kostenexplosionen und Fehlinvestitionen.

Mit der strukturierten Verkabelung hingegen erhalten Unternehmen Flexibilität und Upgrade-Möglichkeiten. Da sie Reserven für künftige Erweiterungen bietet, bildet sie die Grundlage für eine zukunftsweisende, anwendungsneutrale und wirtschaftliche Netzinfrastruktur. Als Voraussetzung muss die Verkabelungslösung so konzipiert sein, dass IT-Verantwortliche bei technischen Neuerungen bestimmte Komponenten austauschen können, ohne das gesamte Netz ersetzen zu müssen. Zwar verursacht das planvollere Vorgehen bei der strukturierten Verkabelung zunächst höhere Kosten. Aufgrund europäischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...