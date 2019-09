Der ATX bleibt heute Vormittag unverändert knapp unter 3050. Die US-Notenbank hatte gestern auf einen Anstieg der Repo-Sätze auf bis zu 10% mit einer Liquiditätsspritze von 75 Mrd $ reagiert. Als die kurzfristigen Zinsen am Repo-Markt für US- Staatsanleihen wieder zuzulegen begannen, sagte die Fed eine weitere Geldinjektion für Mittwoch zu. Die Verspannungen am US-Geldmarkt signalisieren jedenfalls strukturelle Probleme und dürften auf das Rekordangebot an US-Treasuries sowie auf Liquiditätsengpässe aufgrund von Steuervorauszahlungen zurückzuführen sein. Mal sehen, wie auf die Fed und dann rund um den grossen Verfallstag am Freitag exakt reagiert werden wird. Kann noch eine spannende Woche werden. Frequentis 2.42% Andritz -2.45% ...

