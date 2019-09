Mehr Effizienz in der Produktion, weniger Energieeinsatz und eine vorausschauende Wartung bei geringerem Engineering-Aufwand: Diese drei Wünsche sind nur einige Beispiele dafür, welchen Nutzen sich die Prozessbetreiber von der Digitalisierung erhoffen. Mit der Namur Open Architecture hat die Interessengemeinschaft Automatisierungstechnik in der Prozessindustrie - kurz "Namur" - einen Weg skizziert, wie in Zukunft schnelllebige Technik der IT-Welt dazu genutzt werden kann, ohne die leittechnische Struktur einer Anlage zu überfrachten.

Doch wie können Informationen rückwirkungsfrei aus bestehenden Anlagen gewonnen werden? Wie lassen sich vorhandene Feldgeräte dafür verwenden, um beispielsweise Wartungsinformationen zu Geräten oder zusätzliche Aussagen über Prozesszusammenhänge zu erlangen? Der Schlüssel dazu liegt in den Feldgeräten, die in den bestehenden Anlagen bereits verbaut sind. Denn obwohl es schon seit vielen Jahren digitale Bussysteme wie Foundation Fieldbus oder Profibus PA gibt, beherrscht aktuell nach wie vor analoge Technik die Szene. "In 80 % der Anlagen wird auch heute noch das 4…20-mA-Signal genutzt. Die Geräte verfügen in der Regel über Hart-Funktionen, doch diese sind in den Sensoren und Aktoren meist gestrandet und werden nicht verwendet", berichtet Wilfried Grote, Global Industry Manager Chemicals and Pharmaceuticals bei Phoenix Contact.

Erschwerend kommt hinzu, dass die einzelnen per Hart-Protokoll verschlüsselten Parameter zum Teil unterschiedlich und auch herstellerspezifisch sind. "Darin stecken sehr interessante Informationen für die Diagnose von Geräten, aber ebenso von Anlagen, die man für eine vorausschauende Wartung einsetzen könnte", ist Grote überzeugt: "Wir wollen auf der Namur-Hauptsitzung zeigen, dass sich Hart-Daten auslesen lassen und kontextualisiert bereitgestellt werden können." Kontext bedeutet in diesem Zusammenhang, dass beispielsweise Informationen der Messstelle, wie die Seriennummer des Gerätes, verknüpft werden mit externen Datenbanken, in denen Informationen abgelegt sind, wie die Hart-Signale eines spezifischen Gerätes zu interpretieren sind. Erst dieses "Mapping" erlaubt es, Prozess- und Diagnosedaten für weiterführende Auswertungen zu nutzen.

In der Praxis ist dies bislang auch deshalb nicht möglich, weil die As-Built-Dokumentation in der Regel unvollständig ist, wenn sie nach der Inbetriebnahme einer Anlage nicht lückenlos weitergeführt wird - zum Beispiel dann, wenn defekte Geräte ausgetauscht wurden, die zwar Messwerte liefern, aber nicht exakt den zuvor eingebauten entsprechen. "Es gibt in der Praxis wenig Transparenz über den Anlagenzustand und die ...

