Das Geschäftsmodell "Krise". Vielleicht ist es dem laufenden Wahlkampf in Österreich geschuldet, vielleicht einem Hinterfragen, ob der Zug, alles nachhaltig zu bewerten auch bei der Frage nach der Nachhaltigkeit von Krisen endet, Fakt ist, die Sensibilität gegenüber der Definition "Krise" sinkt permanent. So viele neue Krisen wie derzeit gab es selten zuvor. Wir sind nahezu umringt von ihnen. Bevor wir uns nun alphabetisch an den Krisen emporarbeiten (Ausländerproblematik, Argentinien, Alterspflege, arabisches Öl ist grad über Nacht dazu gekommen und dahinter wartet schon Bienensterben, Brasiliens Urwald, …) vielleicht ein Gedanke an jene Art von Krise, die uns an den Kapitalmärkten berührt. Und das ist jede ...

Den vollständigen Artikel lesen ...