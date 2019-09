Passend zum gestrigen Closed Circlel: Das seit wenigen Wochen in Wien gelistete Industrieunternehmen NET New Energy hat ein erstes Settlement bei der aktuell über die Rockets Holding durchgeführten Aktien-Emission vollzogen. Es seien insgesamt 18.893 neue, auf Inhaber lautende Aktien gezeichnet und das Kapital um 18.893,00 Euro auf 4,018.893 Euro erhöht worden, wie das Unternehmen mitteilt. Der Ausgabepreis liegt - wie berichtet - bei 2,8 Euro. Die Aktien werden in die bestehende Sammelurkunde, die bei OeKB CSD GmbH verwahrt wird, eingegliedert und über die Zahlstelle Wiener Privatbank den Depots der Zeichner zugeteilt, erklärt das Unternehmen. Ein Antrag auf Einbeziehung aller im Zuge der Kapitalerhöhung auszugebenden jungen Aktien der Gesellschaft in ...

