Geplant ist, die Technologie ab Herbst bei allen Komponenten des Unternehmens sukzessive auszurollen. Jede Komponente bekommt dann als serienmäßiges "Add-on" die Möglichkeit, sich mit einem mobilen Endgerät zu identifizieren. Hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten: Bluetooth Transponder mit integrierter Vibration- und Temperaturmessung, NFC Chip, Strich- oder QR-Code. Zukünftig werden die zugelieferten Maschinen und Komponenten ebenfalls mit dieser Technologie ausgestattet sein.

Über eine App lassen sich dann spezifische Daten des Assets abrufen. Der gesamte Lebenszyklus eines Assets, von der Abnahme in der Fertigung über die Versanddokumente und die Dokumentationsunterlagen bis hin zur vollständigen Wartungshistorie, ist auf Knopfdruck weltweit abrufbar. Möglich wird dieser Workflow über eine Internetseite und eine Cloudverbindung zu den Mobilgeräten. Das Besondere daran ist, dass sich jedes Mobilgerät direkt am Asset offline betreiben lässt und die Daten automatisch in die Cloud gelangen, sobald es wieder in Reichweite einer GSM- oder WLAN-Verbindung ist.

Alle Informationen auf Knopfdruck

Der Techniker hat somit die Möglichkeit, alle relevanten Informationen zu erhalten und direkt vor Ort Servicetickets in Sekundenschnelle zu erstellen. Auch ein Kontakt zum Hersteller des Assets ist jederzeit über "Mail-to-Service" möglich. Der Dienst erfasst direkt die Kontaktdaten des Absenders, versendet diese mit der E-Mail und den relevanten Daten wie Seriennummer, Baujahr, Fotos, Videos und Kurzbericht. Der Baustein Backend als Webportal bietet dem Anwender die Möglichkeit, seine Serviceaktivitäten effizient zu planen und zu steuern.

Es handelt sich somit um eine vollständig offene, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...