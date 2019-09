Seit 2005 arbeitete der gelernte Funkelektroniker und studierte Elektronikingenieur Michael Mügge bei Viscom.

Als feste Größe und international anerkannter Experte der SMT-Branche konnte er unter anderem Fuba Vertrieb, Delphi Automotive und Robert Bosch zu seinen beruflichen Stationen zählen. In seiner fast 15-jährigen Tätigkeit bei Viscom baute er die Vertriebsaktivitäten weiter aus und wirkte so maßgeblich am Wachstum des Unternehmens erfolgreich mit.

Sein hohes Engagement bei Viscom erstreckte sich auch über die Mitarbeit im Betriebsrat und über die Lobbyarbeit, in dessen Funktion er als Botschafter der Inspektionstechnologie in unzähligen Vorträgen referierte. Sein Moderationstalent und seine Gastgebermentalität bewies er alljährlich im Viscom-Technologie-Forum mit mehr als zweihundert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...