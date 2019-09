Der Dow Jones Industrial Index ist zwar vor allem aus der Luft betrachtet weiter auf Nordkurs, stößt dabei aber zwischendurch immer wieder an seine Grenzen. Dies führt gelegentlich zu kleineren Konsolidierungsphasen, so auch jetzt. Der Dow pausiert aktuell an seinen alten Jahreshochs aus dem Frühsommer im Bereich der 27.400er-Marke, ohne dass sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...