Vorweg ist zu sagen, dass Google for Jobs keine neue Jobbörse ist und auch keine eigene URL aufweist. Google for Jobs ist »nur« als eine neue Darstellung, ein neues Feature oder eine optimierte Jobsuche auf der Google-Seite zu verstehen. Es ist nicht möglich, sich dort als Unternehmen einzutragen. Aber man kann etwas dafür tun, um dort sichtbar und somit gefunden zu werden. Denn wenn der Marktführer unter den Suchmaschinen ein neues Feature anbietet, dann sollte man sich damit auseinandersetzen.

Darstellung bei Google

Je nach Untersuchung nutzen inzwischen 30?% bis 70?% aller Jobsuchenden eine Suchmaschine zur direkten Jobsuche. Nehmen wir vor diesem Hintergrund an, dass ein Elektriker eine neue berufliche Herausforderung sucht und bei Google folgende Suchbegriffe eingibt: »job elektriker stuttgart«. Dann werden ihm oben zunächst drei bis vier bezahlte Anzeigen namens Google Ads angezeigt. Dabei handelt es sich um Suchmaschinenwerbung (SEA - Search Engine Advertising). Bislang folgten diesen Anzeigen die sogenannten organischen Suchtreffer aufgrund der Suchmaschinenoptimierung (SEO - Search Engine Optimization). Nun aber positioniert Google dazwischen eine zweiteilige Box, die dem jobsuchenden Elektriker eine neue Darstellung von Stellenanzeigen und dem stellenanbietenden Unternehmen indirekt einen neuen Weg des Personalmarketings offeriert (Bild).

Diese Darstellungsform von Google, auch als »angereicherte Suchergebnisse« bezeichnet, erinnert an die Suche beispielsweise nach Flügen, Hotels und Wetter. Google fasst hierbei unterschiedliche Daten zusammen und bietet dem Nutzer entsprechende Handlungsmöglichkeiten an. Im Fall von Google for Jobs ist es die Möglichkeit zur Bewerbung auf eine ausgeschriebene Stelle. Dahinter lässt sich das Ziel vermuten, dass Google sukzessive alle erdenklichen Suchfelder bedienen und seine Quasi-Monopolposition im Markt der Suchmaschinen festigen möchte.

Perspektive des Jobsuchenden

Es ist zunächst notwendig, Google for Jobs aus der Perspektive des Jobsuchenden zu betrachten, um anschließend die Perspektive des stellenanbietenden Elektrohandwerkers richtig verstehen zu können. Die folgenden Ausführungen gehen von einer Betrachtung am Desktop-PC aus.

Google zeigt nach Eingabe der Suchbegriffe des Nutzers in einer kleineren Box erste klickbare Vorschläge in Form von Jobbörsen und sonstigen relevanten Seiten an. In der zweiten, deutlich größeren Box ist als klickbare Überschrift »Stellenangebot« zu lesen. Darunter wird gegebenenfalls der gewählte Ort angezeigt. In unserem Beispiel also »In der Nähe von Stuttgart«. Nun folgen in einer ersten Zeile weitere diverse Vorschläge zum Anklicken. Die eigentliche Auflistung von Stellenanzeigen erfolgt nun in vertikaler Darstellung darunter. Und zwar inklusive Unternehmenslogo und mit Angaben zu folgenden Merkmalen: Titel des Stellenangebots, Arbeitgeber/Vermittler, Beschäftigungsort, Herkunft beziehungsweise Quelle des Stellenangebotes, Veröffentlichungsdatum sowie die Art der Beschäftigung (Vollzeit, Teilzeit, Auftragnehmer und Praktikum). Darunter können sich auch Stellenanzeigen befinden, nach denen man nicht explizit gesucht hat, die aber trotz eines abweichenden Titels passend sein können. Denn Berufs- und Tätigkeitsbezeichnungen können variieren und werden oftmals auch mit viel Kreativität formuliert. Ziel von Google ist es, dem Jobsuchenden ein Maximum an Transparenz und Information zu bieten.

Funktionen nutzen

Mit dem Symbol rechts oben im Feld einer jeden Stellenanzeige lässt sich selbige speichern - aber nur, wenn man ein Google-Konto besitzt und in diesem Moment angemeldet ist. Ganz unten findet sich der klickbare Hinweis auf weitere Stellenangebote. Dort steht vielfach »mindestens 100 weitere Stellenangebote«. Welch ein Glück, denkt sich der jobsuchende Elektriker im ersten Moment aufgrund der großen Auswahl. Glück und Leid liegen aber auch im Internet dicht beieinander. Denn wer möchte schon gerne über 100 Angebote studieren? Dem Elektriker kann geholfen werden. Klickt er nun auf die erwähnte Überschrift ...

